SPK tarafından yapılan açıklamada, DZGYO pay piyasasında gerçekleştirilen manipülasyonlarla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda, cezaların iki kişiye verildiği bildirildi. SPK açıklamasında, “Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (DZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Bu önemli ceza, sermaye piyasasında dürüstlük ve şeffaflık ilkesinin korunmasına yönelik yapılan denetimlerin bir parçası olarak dikkat çekti.