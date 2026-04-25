Soruşturma çerçevesinde 2025 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Cebeci, ilk aşamada serbest bırakılmıştı. Ancak ilerleyen süreçte ortaya çıkan ek deliller doğrultusunda “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla yeniden adliyeye sevk edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık dört ay süren tutukluluğun ardından dosyayı değerlendiren mahkeme, Cebeci’nin tutuksuz yargılanmasına hükmederek ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Soruşturmanın ise adli kontrol şartları altında devam ettiği öğrenildi.