Sosyal Medya İhbarı Bakanlığı Harekete Geçirdi

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde fahiş fiyata zeytin satıldığına dair iddialar internette infial yarattı. Görüntülerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı derhal inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fahiş fiyat uygulayan satıcının kimliğinin ve yerinin tespit edildiğini duyurdu.

Hem Kanuna Aykırılık Hem Haksız Fiyat İncelemesi

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu işletmeye baskın denetim yapıldı. Kaplan, yapılan incelemeler neticesinde şu bilgileri paylaştı:

4 Farklı Üründe İhlal: Denetimlerde, satışa sunulan 4 ayrı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 'a aykırılıklar saptandı.

İdari Para Cezası: Tespit edilen mevzuat ihlalleri nedeniyle satıcıya idari para cezası kesildi.

Kurul Kararı Bekleniyor: Olayın sadece basit bir usulsüzlükle kalmadığı, dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na da sevk edildiği ve ürünlerin fahiş fiyat artışı kapsamında ayrıca inceleneceği belirtildi.

"Denetimler Kararlılıkla Sürecek"

Bakanlık olarak fahiş fiyatlarla mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayan Kaplan, "Tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Piyasada fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı denetimlerin hem İzmir genelinde hem de Türkiye genelinde sıkılaştırılarak devam edeceği öğrenildi.