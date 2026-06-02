Maden ocağı önünde bir araya gelen işçiler, aylardır emeklerinin karşılığını alamadıklarını öne sürerek haklarını talep etti. Maden ocağı önünde slogan atan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi.

İşçiler adına yapılan açıklamada, maaş ve tazminat alacaklarının ödenmesini beklediklerini belirterek yetkililere çağrıda bulunuldu. İşçiler, talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.