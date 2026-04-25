Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”, özellikle kasten öldürme ve kayıp şahıs vakalarını kapsayan dosyaları yeniden inceleme altına aldı.

Yeni yapılanma ile birlikte, kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere kamuoyunun yakından takip ettiği birçok kritik dosyanın yeniden ele alınacağı belirtildi.

75 ilde 638 dosya ve 693 maktul için inceleme süreci

Bakanlık tarafından ülke genelinde yürütülen tarama çalışmalarında, 81 ilin adliyeleri incelendi. İlk aşamada 75 ilde toplam 638 soruşturma dosyası ve bu dosyalarla bağlantılı 693 maktul tespit edilerek detaylı inceleme kapsamına alındı.

Söz konusu dosyaların, delil yetersizliği, geçmişte sonuçlandırılamamış soruşturmalar veya faili meçhul kalmış cinayet ve kayıp vakalarını içerdiği ifade edildi. Yeni kurulan birimin, bu dosyaları “yeniden değerlendirme perspektifiyle” ele alacağı aktarıldı.

En yoğun dosya sayısı bazı illerde toplandı

Bakanlık verilerine göre faili meçhul dosyaların dağılımında bazı iller öne çıkıyor.

İzmir: 49 dosya – 51 maktul

Sakarya: 34 dosya – 35 maktul

Trabzon: 30 dosya – 31 maktul

Giresun: 29 dosya – 32 maktul

Tokat: 29 dosya – 32 maktul

Tekirdağ: 29 dosya – 31 maktul

Malatya: 24 dosya – 24 maktul

Kahramanmaraş: 19 dosya – 21 maktul

Çanakkale: 17 dosya – 28 maktul

Bursa, Düzce ve Diyarbakır gibi illerde de dosya sayısının çift haneli seviyelerde olduğu belirtilirken, Uşak, Elazığ ve Kütahya’da da benzer şekilde çok sayıda dosya bulunduğu kaydedildi.

Türkiye’nin en büyük iki metropolü olan Ankara ve İstanbul’da ise 10’ar dosya ve 10’ar maktul üzerinden incelemelerin yürütüldüğü bildirildi.

Dosyalar yeniden analiz edilecek, kurumlar arası koordinasyon sağlanacak

Yeni oluşturulan dairenin yalnızca arşiv taraması yapmayacağı, aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli şekilde çalışacağı ifade edildi. Bu kapsamda dosyaların teknik, kriminal ve analitik yöntemlerle yeniden analiz edileceği belirtildi.

Amaç, yıllardır çözülemeyen soruşturmaların yeniden ele alınması, delil durumunun güncel yöntemlerle değerlendirilmesi ve kurumlar arası bilgi akışının güçlendirilmesi olarak açıklandı.

Bakanlık ayrıca, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve kamu vicdanının güçlendirilmesi hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Bakan Gürlek: “Hedefimiz güven veren ve hızlı işleyen adalet sistemi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni birimin kurulmasının “Türkiye Yüzyılı’nda adaletin güçlendirilmesi” vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Gürlek açıklamasında, savcılık makamının kararlarını deliller üzerinden verdiğini vurgulayarak, faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesiyle hem adaletin etkinliğinin artırılacağını hem de toplumun adalet sistemine olan güveninin pekiştirileceğini ifade etti.

Bakanlık, yeni yapının özellikle uzun yıllardır çözülemeyen dosyalar için kritik bir rol üstleneceğini ve soruşturmaların daha sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlayacağını bildirdi.