AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı lanetlerken, Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlere geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

"Hukuk Önünde Hesap Verecekler"

Saldırının ardından kamuoyuna mesaj veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin istikrarını hedef alan odaklara karşı kararlılık mesajı verdi. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz."

Otokoç Genel Müdürlüğü’ne Maskeli Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Maltepe’ye bağlı Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz maskeli saldırganlar, Koç Holding iştiraklerinden Otokoç’un Genel Müdürlük binasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırganların açtığı ateş sonucu iki kurşun binanın dış cephesine isabet ederek maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Silahları AVM Bahçesine Atıp Taksiyle Kaçtılar

Saldırının hemen ardından maskeli şahısların, olayda kullandıkları silahları ve üzerlerindeki kıyafetleri bölgeye yakın bir alışveriş merkezinin (AVM) bahçesine bırakarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.

Emniyet ve Başsavcılıktan Peş Peşe Açıklamalar

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin yürüttüğü hızlı teknik ve fiziki takip, akşam saatlerinde sonuç verdi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli bir çalışma yürüttü.

Emniyet: "Kısa Sürede Yakalandılar"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 17.00 sularında yapılan resmi açıklamada, saldırganların kaçış güzergahlarının titizlikle incelendiği ve iki şüphelinin kıskıvrak yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Şüpheli şahısların kaçış güzergahları tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmış olup kısa süre içerisinde iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

Başsavcılık: "Soruşturma Titizlikle Sürüyor"

Olayın hukuki boyutuyla ilgili bir açıklama da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Başsavcılık, Maltepe’deki silahlı saldırıya ilişkin derhal soruşturma işlemlerine başlandığını vurgulayarak, "Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgusu ve saldırının arkasındaki motivasyonun per perde arkasını aralamaya yönelik tahkikat geniş çaplı olarak sürdürülüyor.