Fatih Altaylı: “Portakal’ın Maaşı 14 Milyon TL”

Gazeteci Fatih Altaylı, Sözcü TV'deki krizle ilgili yaptığı açıklamada, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon TL seviyesinde olduğunu belirtti. Altaylı, bu durumun kanaldaki üst düzey çalışanlar arasında rahatsızlık yarattığını iddia etti.

Altaylı, “Sözcü TV’de bir şeyler oluyor. Olayların merkezinde Fatih Portakal’ın maaşı olduğu konuşuluyor. Bu maaşın, kanalda istifalara ve huzursuzluğa yol açtığı ifade ediliyor” dedi.

Ebru Baki ve Alişer Delek’in Ayrılığı

Sözcü TV’de yaşanan istifalar, medya dünyasında dikkat çekerken, özellikle Ebru Baki ve Alişer Delek’in kanaldan ayrılması bu sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Altaylı’nın açıklamaları, kanal içinde maaş adaleti ve çalışma koşullarına dair tartışmaların su yüzüne çıkmasına neden oldu. Ebru Baki şu anda TV100 ile anlaştı ve program sunmaya başladı.

Kanalda Huzursuzluk Devam Ediyor

Fatih Portakal, geçtiğimiz yıllarda FOX TV’den ayrılarak Sözcü TV’ye geçmiş ve medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, Portakal’ın aldığı maaşın kanaldaki diğer çalışanlarla arasındaki uçurumun giderek artması, Sözcü TV içinde iş barışını bozduğu yönünde yorumlanıyor.

Sözcü TV’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, medya dünyası kanalda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.