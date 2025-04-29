Uzmanlar, bu tür ilanlara karşı dikkatli olunması ve mutlaka detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Son dönemde özellikle iş arayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden hedef alınıyor. İnternet siteleri ve uygulamalar aracılığıyla yayılan sahte iş ilanları, umudunu yurt dışında çalışmakta bulan kişileri ağına düşürüyor. Dolandırıcılar, Türkiye ve Avrupa bayraklarını yan yana kullanarak güven algısı yaratıyor, ardından cazip maaş ve yaşam koşulları sunarak bireyleri Kamboçya’ya çağırıyor.

Sosyal Medyadan Hapishaneye

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, sosyal medya dolandırıcılığının geldiği korkutucu boyutlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Bu çeteler, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ulaşarak Kamboçya’da aylık 1.500 ila 2.000 dolar maaş, sigorta, konaklama gibi şartlar sunuyor. Uçak bileti dâhil her şey organize ediliyor. Ancak Kamboçya’ya ulaşan vatandaşlarımız, havalimanında bu çeteler tarafından karşılanarak, ‘lojman’ denilen ancak gerçekte bir tür hapishane olan yerlere kapatılıyor. Her şey Türkçe konuşan kişilerle organize edildiği için dolandırıldıklarını anlayamıyorlar."

"Hayatınızla Ödeyebilirsiniz"

Akman, dolandırıcılığın sadece maddi zarar değil, hayati riskler de taşıdığını belirtti:

"Bu çeteler genellikle Çinli grupların kontrolünde. Amaçları, Türk vatandaşlarını esir alarak onları sosyal medya dolandırıcılığı için kullanmak. Kur artışı nedeniyle vatandaşlar bu teklifleri makul görebiliyor. Ancak burada kandırılan kişiler sadece parasını değil, özgürlüğünü de kaybediyor. Bu, hayatla ödenebilecek bir risk."

Kara Para Ağına Dikkat!

Dolandırılan vatandaşlardan elde edilen paraların ilk olarak kripto para üzerinden Kapalıçarşı’ya aktarıldığını ifade eden Akman, burada paraların çeşitli yöntemlerle aklandığını söyledi.

"Çete, IBAN kiralama ve hesap kullandırma yöntemleriyle kara para trafiğini büyütüyor. Vatandaşlarımız, sosyal medyada karşılaştıkları olağanüstü tekliflere sorgulamadan inanmamalı, gerekli araştırmaları yapmalı. Bu tür profesyonel tuzaklara karşı dikkatli olunması şart."