Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS), Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE), Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY), Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) ve AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

Temettü yatırımcıları tarafından yakından takip edilen hak kullanım tarihinde, söz konusu şirketlerin hisselerini portföylerinde bulunduran yatırımcılar belirlenen oranlarda nakit temettü almaya hak kazanacak. Uzmanlar, düzenli temettü ödeyen şirketlerin uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurgularken, temettü dağıtımlarının şirketlerin finansal performansına ve yatırımcı güvenine ilişkin önemli göstergeler arasında yer aldığını belirtiyor.

Borsa İstanbul’da yılın ikinci yarısına yaklaşılırken, şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri yatırımcıların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.