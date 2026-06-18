Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan’ın yargılandığı 'tehdit' ve 'şantaj' davasında mağdur sıfatıyla yer alan Bolu Belediyesi personeli Öznur Ç. (33), Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ek ifade verdi. İddiaya göre Öznur Ç. ifadesinde, belediyede işe başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Özcan’ın kendisine ilgi duyduğunu söylediğini ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştığını belirtti. "Elimi tuttuğunda iterek odayı terk ediyordum. Karşımda koskoca başkan olduğu için kimseye bahsedemedim" diyen Öznur Ç., işten çıkarılma tehdidiyle korkutulduğunu ve bu nedenle Özcan ile birden fazla kez görüşmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Öznur Ç. ayrıca, söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü iddia etti.





Şoför otel görüşmelerini itiraf etti

Soruşturma kapsamında ifade veren şoför Suat Ç. ise, Öznur Ç.’yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü belirtti. Öznur Ç.’nin savcılığa sunduğu iddiaların ardından harekete geçen ekipler, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şoför Suat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde bulunan Tanju Özcan'ın da aynı soruşturmada 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verildi.