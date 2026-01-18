Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; kış koşullarına uygun sürüş ve mevsimine uygun lastik kullanımının önemine işaret etti: ‘’Sürücülerimizin bölgesel hava durumundaki ani değişiklikler nedeniyle gidecekleri bölgenin hava durumunu ve Valilik duyurularını takip etmeleri önemlidir. Güvenli lastik mevsimine ve araca uygun lastiktir” dedi

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte, şehirlerarası yollarda trafiğin artması bekleniyor. Kış koşulları nedeniyle uzun yola daha dikkatli ve kontrollü çıkmanın önemine işaret eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, ‘’Bir lastiğin yola temas ettiği alan avuç içi kadar bir alan. Aracımızdayken bizi ve sevdiklerimizi yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli. Uzun yola çıkacak sürücülerimize kış koşullarına uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini uzman gözüyle yaptırmalarını öneriyoruz’’ dedi.

Yarıyıl tatilinde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredebileceğine ve ani hava değişimlerine dikkat çeken LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ‘’Bazı bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, karlanma ve buzlanma gibi hava durumlarında kış lastiği güvenli trafik için önem taşıyor. Özellikle şehirlerarası yollarda, gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu Valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın. Karlı ve soğuk havada trafiğe çıkacak sürücülerin kış koşullarına uygun sürüş kurallarına uymaları sadece kendileri için değil, aileleri ve ortak trafikte yer alan tüm vatandaşlarımız için önemlidir’’ dedi.

Diş, topuk, sırt kontrolleri yapılmalı, doğru hava basılmalı

Erdal Kurt uzun yola çıkmadan önce lastiklerin bakım ve kontrolünün bir uzman tarafından yapılması gerektiğini de ekledi: ‘’Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır.’’

Yola çıkmadan önce dikkat!

· Lastiğiniz mevsim koşullarına uygun olmalı; kış koşullarında güvenli lastik kış lastiğidir. Ayrıca aracınızda zincir bulundurun.

· Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekir.

· Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir.

· Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır.

· Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı / bastırmalısınız.

· Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız.

· Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz.

· Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım kılavuzunda mevcuttur.