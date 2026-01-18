HRA’nın verilerine göre, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3 bin 308’e ulaştı. Ölenlerin 3 bin 97’si protestocular, 22’si çocuklar ve 23’ü tarafsız sivillerden oluşuyor. Ayrıca 166 güvenlik personeli ve hükümet yanlısı sivilin de yaşamını yitirdiği bildirildi. HRA, 4 bin 382 ölüm raporu üzerindeki incelemelerin halen sürdüğünü duyurdu.

Gösteriler sırasında ciddi şekilde yaralanan kişi sayısının 2 bin 107 olduğu ve toplam tutuklu sayısının 24 bin 266’ya çıktığı aktarıldı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’da halka yaptığı açıklamada, protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kabul etti. Hamaney, “İsrail ve ABD ile bağlantılı kişiler, iki haftadan uzun süren ve İran’ı sarsan protestolar sırasında büyük zarara yol açtı ve binlerce insanın ölümüne neden oldu” ifadelerini kullandı.