Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığına seçildi. Başkan Arıkan'ın üstlendiği yeni görev, ilçenin sanayi, yatırım ve istihdam hedefleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Söke OSB'de yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirilirken, bölgenin geleceğine yönelik yatırım, üretim ve büyüme hedefleri de ele alındı. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda mevcut Müteşebbis Heyetin görevine devam etmesine karar verildi. Genel kurulun ardından gerçekleştirilen ilk Müteşebbis Heyeti toplantısında ise Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve Söke Kaymakamı Ali Akça'nın tensipleriyle, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan Müteşebbis Heyeti Başkanlığı'na seçildi.

Söke OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından açıklama yapan Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, başta Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve Söke Kaymakamı Ali Akça olmak üzere, kendisine güven duyan Müteşebbis Heyeti üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.