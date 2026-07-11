Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof Dr Vedat Işıkhan, Mardin programı seyahatinde uğradığı Elazığ'da kent protokolü tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Mardin'deki programına gitmek üzere Elazığ karayolunu tercih etti. Yol güzergahında Elazığ'da duran Bakan Işıkhan, kent protokolü tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile bir araya gelen Bakan Işıkhan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Işıkhan'ı karşılama heyetinde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Emniyet Müdürü Aydın Karan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi ve ilgili kurum personelleri yer aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, 'Bugün Elazığ'da çevre bilincinin oluşması noktasında İl Özel İdaremizin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere destek vermek amacıyla Elazığ'da bulunuyoruz. Valimiz, belediye başkanımız ve vekillerimizle birlikte bu sürece katkı sağlamaya çalıştık. Bilindiği üzere Çalışma Bakanlığı olarak bizim İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza desteklerimiz oluyor. Burada da valimizin liderliğinde İUP kapsamında kontenjan ayırdığımız personelimiz burada çalışmaya başladı. Çevre temizliği, mıntıka temizliği de denebilir, etrafta bulunan çöplerin, camların, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bunlar bizim için çok önemli çalışmalar. Valimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vekillerimiz de zaten Elazığ'ın tüm problemleriyle yakından ilgileniyorlar. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hep birlikte Elazığ'da çevre bilincini oluşturmamız lazım. Yolda gelirken, kola kutularının yollara atıldığını gördük. Böyle bir çevre bilincini şimdiden oluşturmamız lazım. Bu yüzden, gençlerden başlayarak, belki de kreşlerden, bakım evlerinden başlayarak bu bilinci oluşturmamız gerekiyor. Orman yangınlarının da birinci sebebi etrafa atılan bir sigara izmariti oluyor, bir cam parçası oluyor. İşgücü Uyum Programı kapsamında Elazığ'ımıza verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecektir. Yeter ki vatandaşlarımız da bu çevre, temizlik bilincini ve alışkanlığının yerleşmesi noktasında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da destek vermeye devam edeceğiz' dedi.