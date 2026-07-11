Los Angeles Stadyumu'nda oynanan ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan İspanya, 30. dakikada Fabian Ruiz'in kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı. Belçika ise ilk yarının son bölümünde oyuna denge getirdi. 41. dakikada Charles De Ketelaere, ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e taşıdı.

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için risk alırken mücadelede tempo giderek arttı. Karşılaşmanın 88. dakikasında sahneye çıkan Mikel Merino, attığı golle İspanya'yı yeniden öne geçirdi ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını son dört takım arasına yazdırırken, yarı finalde Fransa ile finale çıkma mücadelesi verecek. Belçika ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.