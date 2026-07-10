Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, yaklaşan ilçe kongreleri öncesinde teşkilat mensuplarına ve kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kongre sürecinin MHP'nin gücünü bir kez daha ortaya koyacağını belirten Kalın, teşkilatın kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından açıklanan kongre takvimine göre Melikgazi, Hacılar, Develi ve Yahyalı ilçe kongreleri 1 Ağustos 2026, Kocasinan, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçe kongreleri 2 Ağustos 2026, İncesu ve Yeşilhisar ilçe kongreleri 3 Ağustos 2026, Bünyan, Tomarza, Sarız ve Pınarbaşı ilçe kongreleri 8 Ağustos 2026, Talas ve Felahiye ilçe kongreleri ise 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlçe kongrelerinin MHP'nin güçlü teşkilat yapısını ve sarsılmaz birlik ruhunu bir kez daha göstereceğini ifade eden Kalın, 'Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz ilçe kongrelerimiz; ülkücü iradenin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin, teşkilatımızın kararlılığının ve güçlü teşkilat yapısının bir kez daha tecelli edeceği önemli bir dönüm noktası olacaktır.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu istikamette çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kalın, Kayseri teşkilatının aynı inanç, aynı heyecan ve aynı dava şuuru ile yoluna devam ettiğini söyledi.

Kayseri'ye hizmet etme kararlılıklarını yineleyen Kalın, 'İlk günkü aşkla, vazgeçilmez yeminimizle; sevdamız Kayseri'mize hizmet etmeye, Üç Hilalli kutlu sancağımızı Erciyes'in zirvesinde gururla dalgalandırmaya ant içtik.' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye olan bağlılıklarını da vurgulayan Kalın, 'Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ne sadakatle, teşkilatımıza güvenle, davamıza sonsuz inançla yolumuza devam ediyoruz.' dedi.

Kalın, yaklaşan ilçe kongrelerinin Milliyetçi Hareket Partisi camiasına ve Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni ederek açıklamasını, 'Sefer Bizden, Zafer Allah'tandır.' sözleriyle tamamladı.

İlçe Kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresininde tarihinin netleşeceği öğrenildi.