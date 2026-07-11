Osmangazi Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların keyifli, huzurlu ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla mahalle mahalle düzenlediği yaz şenliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından her bir mahallede düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri' bu kez Adalet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Adalet Mahallesi Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen şenlik, her yaştan mahalle sakinine eğlence dolu anlar yaşattı. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurları ve birbirinden renkli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlenirken, yüz boyama atölyelerinde miniklerin yüzleri birbirinden renkli figürlerle süslendi. Yoğun katılımla başlayan etkinlikte Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Akça tarafından çocuklara çeşitli ikramlıklar dağıtıldı. Adalet Mahallesi sakinleri ise Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik çalışanlarından oluşan Temiz Orkestra'nın seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli ve unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı.

'Şenlik sayesinde çok keyifli vakit geçirdik'

Osmangazi Belediyesi'nin mahallelerinde düzenlediği şenlik sayesinde keyifli vakit geçirdiklerini belirten Adalet Mahallesi sakini çocuklar, 'Mahallemizde kurulan oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynadık. Çok eğlendik. Bizlere bu imkanı sunan Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

'Çocuklarımız bu şenliğin başlamasını sabırsızlıkla bekliyordu'

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerden çok memnun olduklarını ifade eden Adalet Mahallesi Muhtarı Ayten Keremoğlu, 'Geçen yıl mahallemizde sinema gösterimi düzenlenmişti. Mahalle sakinleri ve çocuklarımız bu etkinlikten çok memnun kalmıştı. Bu yıl da mahallemize şenlik alanı kuruldu. Çocuklarımız, dünden beri bu şenliğin başlamasını sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün ise kurulan oyun alanlarında eğlenerek keyifli vakit geçiriyorlar. Temiz Orkestra da muhteşem bir konser verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız hem mahallelerimize hem de çocuklarımıza büyük değer veriyor.' ifadelerini kullandı.