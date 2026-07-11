Aksu BelediyesiSağlık İşleri Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Topallı ve Kumköy mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Topallı Mahalle Muhtarı Kemal İncir ile Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç'un da eşlik ettiği ziyaretlerde belediye ekipleri, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek sosyal yardım ve sağlık ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Ziyaretlerde sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlanırken, sağlık taramalarında tansiyon ve şeker ölçümleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde ayrıca fizik tedavi desteğine ihtiyaç duyan hastalar ile hasta yatağı ve kişisel bakım (tıraş) ihtiyacı bulunan vatandaşlar tek tek belirlenerek kayıt altına alındı.

'Dertlere derman olmaya devam edeceğiz'

Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde sosyal yardım ve sağlık hizmetlerini vatandaşların hanelerine kadar götürmeye devam ettiklerini belirten Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Demirel şunları söyledi; 'Gönül belediyeciliği anlayışıyla Topallı ve Kumköy mahallelerimizden başladığımız çalışmalarımıza ilçemizin tüm mahallelerinde devam edeceğiz. Mahalle muhtarlarımızın desteğiyle iki mahallemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

'Mustafa amcanın tedavisine başlandı'

Kumköy Mahallesine gerçekleştirilen ilk ziyarette dizinden rahatsız olduğunu dile getiren bir vatandaşın ertesi gün fizik tedavi uzmanıyla yeniden ziyaret eden belediye ekipleri, dizinde sıvı kaybı yaşayan vatandaşı muayene ederek fizik tedavi sürecini başlattı.