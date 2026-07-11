Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) Elmasbahçeler Kurs Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı 50 özel eser, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulurken, kursiyerlerin emek ve hayal gücüyle ortaya çıkan çalışmalar büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak amacıyla sürdürdüğü OSMEK kurslarında yıl boyunca hazırlanan birbirinden özel eserler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. OSMEK Elmasbahçeler Kurs Merkezi kursiyerlerinin emek ve hayal gücüyle ortaya çıkardığı eserlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Serginin açılışına Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece'nin yanı sıra OSMEK Elmasbahçeler kurs eğitmenleri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi dolaşarak kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı. Yağlı boya çalışmalarından özgün tasarımlara kadar birçok farklı eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı. Her biri farklı hikayeler anlatan eserlerde doğa, insan emeği, günlük yaşam ve duygusal anlatımlar ön plana çıkarken, kursiyerlerin sanata olan ilgisi ve üretkenliği dikkat çekti.

'Herkesin kendinden bir şey bulabileceği eğitimlerimiz mevcut'

Serginin açılışında konuşan Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın selamlarını ileterek OSMEK kurslarının her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi. Yaman, 'Yaklaşık 30 kurs merkezimiz bulunuyor. Bazı dönemlerde 90-100 kursun aynı anda aktif olduğu oluyor ve binin üzerinde kursiyerimize eğitim veriyoruz. Her kursumuzdan birbirinden güzel çalışmalar çıkıyor. Bugün burada 30 kursiyerimizin hazırladığı 50 özel eseri sergiliyoruz. Gerçekten büyük emek verilmiş, birbirinden kıymetli çalışmalar var. 116 branşta kurs açıyoruz, herkesin kendinden bir şey bulabileceği eğitimlerimiz mevcut. Kurslarımız tüm vatandaşlarımıza açık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

'Kursların vatandaşlarımız tarafından ilgi görmesi çok kıymetli'

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece ise OSMEK bünyesinde gerçekleştirilen kursların vatandaşların kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, 'Yaklaşık bir yıl boyunca öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleştirilen resim kurslarımızda kursiyerlerimizin ortaya koyduğu şaheserleri burada sizlerle paylaşmaktan, emeklerinin sonucunu burada bizzat yaşayıp görmekten çok mutluyum. Öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Osmangazi Belediyesi ile iş birliği içerisinde halk eğitim kurslarının vatandaşlarımız tarafından ilgi görmesi, insanların zamanlarını verimli ve kaliteli şekilde değerlendirerek üretime katılması çok anlamlı, çok kıymetli. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a da katkılarından ve bize kattığı değerden dolayı teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Sergide eserleri yer alan kursiyerler de duydukları mutluluğu dile getirdi. Kursların çok keyifli geçtiğini dile getiren kursiyerler, kendilerine bu imkanı tanıdığı için Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.