Tahvillerin dolar başına 49 sente kadar inmesi, şirketin finansal görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, Citigroup olası bir yeniden yapılandırma veya temerrüt senaryosunda yatırımcıların ciddi kayıplarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Citigroup analistleri, şirketin bankalara olan borçlarının öncelikli olarak ele alınabileceğine dikkat çekerek, mevcut tahvil fiyatlarının dahi riskleri tam olarak yansıtmadığı değerlendirmesini yaptı. Banka, sert bir borç takası ya da temerrüt senaryolarına toplam yüzde 80 olasılık verirken, en olumsuz durumda tahvil yatırımcılarının geri kazanım oranının 3 ila 12 sent seviyesine kadar düşebileceğini öngördü.

Analizde, Vestel'in karşı karşıya olduğu sorunların geçici değil yapısal olduğu vurgulandı. Avrupa pazarındaki zayıf talep, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve yüksek finansman maliyetlerinin şirket üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre Vestel, yurt dışındaki Eurobond borçlarının yeniden yapılandırılması sürecini yürütmek üzere uluslararası finansal danışmanlık şirketi Houlihan Lokey ile çalışmaya başladı. Şirketin, Türkiye'deki bankalarla kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeleri de devam ediyor.

Diğer taraftan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Vestel'in Manisa'daki üretim tesislerinde kapasitenin kademeli olarak artırıldığını ve tam kapasiteye dönüş çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şirketin üretim ve istihdam açısından Türkiye için stratejik önemini koruduğunu ifade etti.