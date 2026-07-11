Misyon Yatırım Bankası, bankacılık tecrübesi ve reel sektörü sermaye piyasalarıyla buluşturan yaklaşımı ile ilk halka arzını Golda Gıda ile gerçekleştirdi. Gıda sektöründeki yaklaşık 30 yıllık üretim deneyimi, geniş ürün yelpazesi ve ihracat odaklı büyüme vizyonuyla öne çıkan Golda Gıda’nın halka arz süreci, Misyon Bank ve Gedik Yatırım liderliğinde başarıyla tamamlandı.

1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 9,20 TL fiyatla talep toplayan Golda Gıda halka arzının büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL oldu. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 760.095 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,2 katına denk gelen 192.786.258 adet nominal değerli pay karşılığında 1.773.633.574 TL tutarında talep toplandı. Dağıtım sonucunda 749.674 yatırımcıya 87.449.998 TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi.

Golda Gıda payları, 8 Temmuz 2026 itibarıyla GOLDA koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

“Golda Gıda’nın Uzun Vadeli Değer Yaratacağına İnanıyoruz”

Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit, Golda Gıda halka arzına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Misyon Bank olarak, Golda Gıda’nın halka arzına liderlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğe ulaşan bu halka arzda yatırımcılardan gelen 1,7 milyar TL’yi aşan talep, hem Golda Gıda markasına hem de sürdürülebilir büyüme potansiyeline duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır.

Golda Gıda’nın halka arzdan elde edeceği gelirleri büyük ölçüde büyüme yatırımlarında kullanacak olması, şirketin üretim kapasitesini, operasyonel gücünü ve rekabetçi konumunu daha da güçlendirecektir. Bugün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Golda Gıda’nın, kaliteli ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla hem yatırımcılarına hem de ülkemiz ekonomisine uzun vadeli değer yaratacağına gönülden inanıyoruz.”

“Sermaye Piyasalarına Değer Üreten Şirketleri Kazandırmaya Devam Edeceğiz”

Misyon Bank’ın halka arz süreçlerindeki rolünün yalnızca finansman aracılığıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Cerit, sözlerine şöyle devam etti:

“Misyon Bank olarak sermaye piyasalarının, şirketlerin büyüme, kurumsallaşma ve uluslararası rekabet gücü kazanma yolculuğunda stratejik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir büyüme vizyonuna sahip, üretim ve istihdam yaratan şirketlerin sermaye piyasalarına kazandırılmasını ülkemiz adına önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Golda Gıda halka arzı, Misyon Bank’ın sermaye piyasalarına yönelik güçlü uzmanlığını, yenilikçi finansman çözümleri geliştirme kabiliyetini ve kurumlar arası etkin koordinasyon yetkinliğini ortaya koyan önemli bir işlem oldu. Misyon Bank olarak ilk halka arzımızı başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyuyor; ülkemizin farklı bölgelerinde üretim yapan, değer yaratan ve büyüme potansiyeli taşıyan şirketleri sermaye piyasalarıyla buluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”

Golda Gıda Borsa İstanbul’da İşlem Görmeye Başladı

Bera Holding iştiraki Golda Gıda, Karaman’daki güçlü üretim altyapısı, geniş ürün portföyü ve ihracat odaklı faaliyet yapısıyla gıda sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynakla üretim kapasitesini artırmayı, modernizasyon yatırımlarını hızlandırmayı ve operasyonel verimliliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Golda Gıda payları, 8 Temmuz 2026 itibarıyla GOLDA hisse koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.