Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İhsaniye Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, ilçedeki eksiklikleri kendileri ile paylaşmalarını istedi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' açık hava buluşmaları Odunluk Mahallesi'nin ardından İhsaniye Mahallesi ile devam etti. Üç Fidan Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik İhsaniye Mahallesi sakinleri tarafından ilgi gördü.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Zerrin Güleş, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buluşma öncesinde parkta kurulan belediye stantlarını ve çocuk atölyelerini gezen Başkan Şadi Özdemir, mahalle halkıyla selamlaşarak, sohbet etti. Programda vatandaşlara aşure ikramı da yapıldı.

Yaz ayları boyunca mahallelerde gerçekleştirilecek olan bu buluşmaların amacının vatandaşlarla sohbet etmek, özlem gidermek ve sorunları paylaşmak olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, temel ilkenin 'ortak akıl' olduğunu vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, muhtarlar, akademik odalar ve halkla birlikte hareket etmek istediklerinin altını çizdi. Vatandaşlardan 'Nilüfer Her Yerde' uygulamasını kullanmalarını ve buradan kendilerine ulaşabileceklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Uygulama üzerinden müfettişlik yapmanızı istiyoruz. Eksikliklerimizi bizimle paylaşın' dedi.

İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı da mahallelerine gösterilen bu yakın ilgiden dolayı Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir ve çalışanlara teşekkür etti. Parkı dolduran vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, programın sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.