450 Yolcu ve 220 Araç Kapasitesiyle Hizmet Verecek

Sea Bridge feribotu, pazartesi ve perşembe günleri Soçi-Trabzon arasında sefer yapacak. Türkiye’den saat 21.00’de hareket edecek feribot, yaklaşık 10-12 saatlik yolculuğun ardından ertesi sabah 09.00’da Soçi’ye ulaşacak. 450 yolcu ve 220 araç kapasitesine sahip olan feribotta kafe, diskotek, çocuk oyun alanları ve gümrüksüz satış mağazası gibi birçok imkan sunuluyor.

Bilet Fiyatları ve Yolculuk Detayları

Yolcular için oturmalı koltuk biletleri 6 bin ruble, kabin konaklamalı biletler 20 bin ruble, araç taşıma hizmeti ise 30-35 bin ruble arasında değişiyor. 1974 yılında İtalya’da üretilen Sea Bridge feribotu, 2020 yılında yenilenerek modern bir hale getirildi.

Turizm ve Ticaret İçin Yeni Bir Kapı

Soçi ile Trabzon arasında toplam 287 kilometrelik mesafeyi kapsayan bu hat, hem turizm hem de ticaret açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, hattın ilerleyen dönemde yük taşımacılığı için de kullanılabileceğini belirtiyor. Türkiye’den Soçi’ye sebze ve meyve gibi ürünlerin daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılması mümkün hale gelecek.

Geçmişte Bavul Ticareti ile Zirve Yapmıştı

Soçi-Trabzon feribot hattı, 1992-2008 yılları arasında bavul ticaretinin yoğun olduğu dönemde aktif şekilde kullanılmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda talebin azalmasıyla birlikte seferler durdurulmuştu. Şimdi ise hattın yeniden açılmasıyla ticaret ve turizmde hareketlilik bekleniyor.

Soçi-Trabzon feribot seferlerinin yeniden başlaması, iki şehir arasında ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.