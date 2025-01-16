SOCAR Türkiye ve GİRVAK’ın iş birliğiyle hayata geçirilen program, kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlık kazanmalarını, toplumsal dayanışmayı güçlendirmelerini hedefliyor. Bu kapsamda, kadınlar girişimcilik, finansal okuryazarlık, dijital beceriler gibi birçok alanda eğitim alacak.

İmza töreninde konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, “Kadınların ekonomiye aktif katılımını toplumsal ilerlemenin anahtarlarından biri olarak görüyoruz. ‘Girişimde Kadın Enerjisi Programı’ ile Aliağa’daki kadınların güçlü fikirlerini hayata geçirmelerine destek olacağız” dedi.

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise kadınların ekonomiye eşit katılımının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için temel bir gereklilik olduğunu vurguladı ve SOCAR Türkiye’nin desteğiyle programın fark yaratacağına inandıklarını belirtti.

Sekiz ay sürecek olan bu programda ilk olarak 50 kadının katılımı sağlanacak. Katılımcılar, girişimcilik yolculuklarında kendilerini geliştirecekleri eğitimlerle donatılacak. Başvurular, İzmir’in Aliağa bölgesinde ikamet eden kadınlar için 17 Şubat 2025 tarihine kadar www.socar.com.tr/girisimdekadinenerjisi üzerinden alınacak.

Bu program, kadınlara ilham vermeyi ve onları girişimcilik yolunda geliştirmeyi amaçlayan modüllerle dolu bir fırsat sunuyor.