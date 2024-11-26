Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki SOCAR Marine, bu sertifikayı kazanarak biyokütle, biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin sürdürülebilir üretimi ve tedarik zincirindeki başarısını uluslararası ölçekte kanıtladı. ISCC EU sertifikası, SOCAR Marine’in üretim süreçlerinin çevresel ve sosyal sorumluluğa olan bağlılığını belgelemekle kalmıyor; aynı zamanda şeffaf ve sürdürülebilir bir küresel tedarik zincirine katkı sağladığını da ortaya koyuyor.

Bu sertifika SOCAR Marine’in çevresel sürdürülebilirliğinin yanı sıra sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlığını destekleyen bütünsel bir yaklaşımla, biyokütle ticaretine imkan tanıyor.

Petkim de ISCC PLUS Sertifikasına Sahip

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılından bu yana ISCC PLUS sertifikasıyla sürdürülebilirlik alanında öncü rol oynamaktadır. Petkim, sürdürülebilir ham maddelerden üretilen ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini şeffaf bir şekilde garanti ediyor.

Petkim, kütle dengesi metodolojisi ile kullanılmış yemeklik yağlar ve plastik atıklardan elde edilen nafta türevlerini işleyerek döngüsel ve biyo-döngüsel ürünler üretmektedir. Bu kapsamda, Etilen, Propilen, LDPE, PP, ACN, Benzen, C5 ve Ksilen gibi düşük karbon ayak izine sahip ürünlerle sürdürülebilir üretimi desteklemektedir.