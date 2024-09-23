İstanbul'un ev ve mutfak eşyaları alanında önde gelen fuarı Zuchex 2024, bu yıl Skytech'in iddialı katılımına ev sahipliği yaptı. Skytech CEO'su Uğur Ünsal, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a verdiği röportajda, şirketin yeni marka yatırımları ve gelecek hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Skytech, Türkiye'nin köklü ticaret geleneğine sahip Ünsal ailesi tarafından 1984 yılında kurulmuş olan Ünsal Yapı ve Ticaret Şirketi'nin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Ünsal ailesinin dürüstlük ve samimiyet ilkelerini ticarette benimseyen Skytech, geçmişten günümüze uzanan başarı dolu bir geçmişe sahip.

Uğur Ünsal, röportajında şirketin değişen piyasa koşullarına nasıl adapte olduğunu ve bu süreçte nasıl başarılar elde ettiklerini vurguladı,

Skytech'in Zuchex 2024'teki yerini, şirketin geleceğe güvenle bakma ve inovasyonu sürekli olarak takip etme kararlılığının bir yansıması olarak gören Ünsal, fuarın kendileri için büyük bir başarı olduğunu belirtti. Ünsal, "Farklı bir yapılanma ve ekip çalışması ile geleceği şekillendirme yolunda ilerliyoruz. Müşterilerimizin bize duyduğu güvenle, yeni pazarlara açılmak ve markamızı global ölçekte daha da güçlendirmek için kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Skytech, Türkiye'nin ve dünyanın hızla değişen pazar koşullarında nasıl başarılı bir şekilde varlık gösterdiğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.