Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımlarıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde (BGM) düzenlenen basın toplantısında iş birliğinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; kurum olarak millî sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden millî takımların yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti. Çakmak, konuşmasında şunları söyledi:

“Biz faaliyetlerimizin odağındaki millî sorumluluk anlayışıyla Türkiye’nin sigortası olma hedefiyle çalışıyoruz. Ay Yıldızlı formayı taşımak büyük bir gurur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. ‘Türkiye’ adını taşımanın verdiği sorumluluk ve gururla, millî değerlerden aldığımız güçle sektörümüzde öncü bir rol üstleniyoruz. Geçtiğimiz yıl Kadın ve Erkek Basketbol Millî Takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl ise iş birliğimizi bir adım ileri taşıyarak sponsorluk sözleşmemizde desteğimizi sürdürüyor ve millî formada sırtta yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu güçlü birliktelikle Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise şöyle konuştu: “Türk basketbolu adına büyük önem taşıyan bir iş birliğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz bu iş birliği, bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde; Türk basketbolunun bugününü güçlendiren ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefleyen güçlü bir ortaklığı temsil ediyor. Türkiye Sigorta’yla yol arkadaşlığımız Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu ile başladı. Geçtiğimiz yıl Milli Takımlarımıza verdikleri destekle birlikte bu iş birliği yeni bir aşamaya geçti. Bugün geldiğimiz noktada, bu iş birliğinin hem kulüpler düzeyinde hem de milli takım düzeyinde devam ediyor olması bizim için son derece kıymetlidir. Türk basketboluna duyulan bu güven, federasyonumuzun güçlü ve istikrarlı bir yapı inşa etme hedefinin de en önemli göstergelerinden biridir. Artan sponsorluk anlaşmalarımız ve uzun soluklu iş birliklerimiz, basketbolumuzun kurumsal gücünün her geçen gün daha da sağlamlaştığını açıkça ortaya koymaktadır.

Artan başarı grafiğiyle her geçen gün milletçe gurur kaynağımız olmaya devam eden Türkiye Sigorta’nın, Sayın Taha Çakmak liderliğinde ortaya koyduğu güçlü büyüme performansı ve sektördeki yükselen konumu bizler için ayrıca kıymetlidir. Kurumsal başarı ile spora verilen desteğin aynı vizyon etrafında buluşması, bu iş birliğini daha da anlamlı kılmaktadır. Bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen başta Sayın Taha Çakmak olmak üzere tüm Türkiye Sigorta ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güçlü ortaklığın Türk basketboluna uzun yıllar boyunca değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.”