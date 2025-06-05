Geçtiğimiz yıl ton başına 9 bin 250 TL olan buğday fiyatlarına kıyasla yapılan bu artış, özellikle son yıllarda verim ve kalite konusunda sıkıntı yaşayan üreticilere moral oldu. Sivaslı çiftçiler, bu yıl yağışların zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleşmesiyle birlikte verimin yüksek olduğunu belirterek, açıklanan rakamların beklentilerini aştığını ifade etti.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da yapılan açıklamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı alım fiyatları, Sivas çiftçisinin beklediği seviyenin üzerinde gerçekleşti. Bu nedenle başta Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl İç Anadolu’da kuraklık yaşanmadı, buğdaylarımız gayet iyi durumda. Kaliteyi de yüksek tutabilirsek, üretici için çok iyi bir sezon olacak. Ancak girdi maliyetlerinin de kontrol altında tutulması gerekiyor. Haziran itibarıyla verim oldukça güzel, çiftçimiz şimdiden umutlu. Eğer bu ivme sürerse, tarım sektörü olarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağız.”

Sivas’ta hasat zamanına biraz daha süre olmasına rağmen, üreticiler şimdiden tarlalarındaki gelişmelerden memnun. Alım fiyatlarının beklentileri karşılaması, hem çiftçilerin moralini artırdı hem de tarım sektörüne yönelik güveni pekiştirdi.