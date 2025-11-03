Haksız İşgal Tazminatı, diğer bir ifadeyle Ecrimisil kavramı, çoğu kez Elatmanın Önlenmesi Davası ile birlikte konu edilen, malınızın haksız işgal edilmesi neticesinde malınızı kullanamayaşınızın parasal karşılığını ifade eder.

Arapça kökenli olan "ecr" sözcüğü, "ücret, karşılık" anlamına gelmekle birlikte, yine Arapça kökenli "misl" kelimesi ise "benzer, eş" demektir. Kelimenin kökleri Arapça tamamlama kurgusu ise Farsçadır. Bu yapı, Osmanlıca'da çok sık görülen bir karışım yapıdır.

-ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) TAZMİNATI NEDİR?

Hukuki dayanağını Türk Medeni Kanunumuzun "iyi niyetli olmayan zilyetin tazmin yükümlülüğü" başlıklı 995. maddesinden alan ecrimisil diğer bir ifade ile haksız işgal tazminatı; bir taşınır veya taşınmaz malın tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, sahibinin rızası dışında kullanılması neticesinde doğan tazminattır. Diğer bir anlatımla ecrimisil, bir mala sahip olmamasına rağmen o malı kullanan veya faydalanan kişinin belli şartlar oluşması halinde malın sahibine ödemekle yükümlü olduğu bedeldir. Hukuki olarak ifade etmek gerekirse ecrimisil, mala zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyetten isteyebileceği bir tazminattır. Ecrimisil tazminatının şartlarının oluşması halinde hükmedilecek en düşük tutar malın kiraya verilmesi halinde elde edilebilecek gelirdir. En yüksek tutar ise malın malik tarafından kullanılması halinde elde edilebilecek kâr kaybıdır.

-HAKSIZ BİR İŞGAL OLMASI

Bir kişinin, tamamı veya bir kısmı kendisine ait olmayan bir malı bir hukuki ilişkiye dayanmaksızın ele geçirerek kullanması haksız işgaldir. İşgalin rızaya dayanması veya hukuka uygun bir nedene dayanması halinde haksız işgalden söz edilemeyecektir. Ecrimisil talebinin ileri sürülmesi için haksız işgalde bulunan kişinin mutlaka herhangi bir üçüncü kişi olması gerekmemekte, mirasçılar arasında dahi haksız işgal ecrimisil talebi söz konusu olabilmektedir.

-HAKSIZ İŞGALCİNİN KÖTÜ NİYETLİ OLMASI

Ecrimisil talep edilebilmesi için mal sahibinin rızası dışında gerçekleştirilen haksız kullanım, kötü niyetli bir kişi tarafından yapılmalıdır. Haksız işgali yapan kişi iyi niyetli ise ecrimisil talep edilemeyecektir. İşgalcinin, malın haksız olarak kullandığını bil memesi veya bilebilecek durumda olmaması durumunda kötü niyetten söz edilmesi mümkün değildir.

-HAKSIZ İŞGAL NEDENİ İLE DOĞMUŞ BİR ZARAR OLMASI

Haksız işgal sebebiyle ecrimisile hükmedilmesindeki diğer şart ise haksız işgal neticesinde bir zarar olmasıdır. Zarar olarak ise; taşınmazın kullanımı nedeni ile olağan yani yıpranmadan dolayı oluşan zararlar, taşınmazın salt olarak kullanımı nedeni ile doğan zararlar, taşınmaz sahibinin mahrum kaldığı kâr nedeniyle uğramış olduğu zararlar, sayılabilir.

-ZARAR İLE HAKSIZ İŞGAL ARASINDA İLLİYET BAĞI OLMASI

Mal sahibinin zararı ile haksız kullanım arasında illiyet bağı bu lunmalıdır. Yani, söz konusu zarar, haksız işgal fiilinden doğmalıdır.

-ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) TAZMİNATI YARGILAMA USULÜ

Ecrimisil davası yazılı yargılama usulüne göre görülen bir davadır. Uygulamada genellikle belirsiz alacak davası olarak açılmaktadır. Ecrimisil davası, ecrimisile konu haksız fiilin önlen mesi yani Müdahalenin Men’i davası veya Tapu İptal ve Tescil Davaları ile açılabileceği gibi, işbu davalardan bağımsız olarak da açılabilmektedir.

-ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) TAZMİNATI ZAMANAŞI MI SÜRESİ

Haksız işgal tazminatı talebine bağlı olarak açılacak ecrimisil davaları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre içerisinde ileri sürülmeyen talepler, zamanaşımına uğrayacak olup, ecrimi sil tazminatı talebi, hak kaybına sebebiyet vermemek adına, yasal süre içerisinde ileri sürülmelidir.

-ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) TAZMİNATI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Ecrimisil davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mah kemesidir. Ecrimisil davası, taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığından Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 6 uyarınca davalının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir. Ancak müdahalenin meni davası ile ecrimisil birlikte talep edilmişse yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın!