Dolandırıcılardan korunmak için kolay para vaatlerine kanmamalı, banka hesabınızı başkalarına kullandırmamalı ve şüpheli bir durumda mutlaka bir avukata danışmalısınız. Unutmayın, banka hesabınızı kullandırdığınız her işlemden siz sorumlusunuz.

Hiç farkında olmadan bir dolandırıcılık suçunun parçası haline gelebileceğinizi biliyor musunuz? Peki ya “Kolay para kazanın!” gibi bir ilan, duyuru sizi bir suçun parçası haline getirebilir mi? Ya da sosyal medyada gördüğünüz bir iş ilanı, aslında sizi nitelikli dolandırıcılığa sürükle yen bir tuzak mı? Sizlere, son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada yaygınlaşan bir dolandırıcılık yöntemi olan ve özellikle banka hesaplarının kullandırılması yoluyla yapılan, Money Muling, yani “para kuryesi dolandırıcılığı”ndan bahsedeceğiz. Bu yöntem nasıl işliyor, hukuki boyutları neler ve bu tuzağa düşmemenin yolları nelerdir, bunları anlatacağız.

PARA KURYESİ DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?

Money Muling, yasa dışı yollardan elde edilen paraları, farkında ola rak veya olmayarak kendi banka hesabından başka kişilere aktaran kişilerin, suça iştirak ettiği bir dolandırıcılık yöntemi. İşleyiş şu şekilde başlar: Dolandırıcılar çeşitli vaatlerle veya tehditlerle bireylerden banka hesaplarını kullanmalarını veya hesapları yoksa banka hesabı açmalarını ister. En sık rastlanan se naryolar ise şunlardır: Kolay para kazanma vaadiyle bireyler cezp edilir. Sahte iş teklifleriyle banka bilgileri alınır veya sosyal medya aracılığıyla insanlar manipüle edilir. Ancak çok önemli bir gerçek vardır ki, o da, banka hesabınızı kullandırdığınızda, siz de dolandırı cılık zincirinin bir halkası haline gelirsiniz ve bu durum ciddi hukuki yaptırımları beraberinde getirir.

GEÇ OLMADAN HUKUKİ YARDIM ALIN!

TCK 158. Maddelerinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun nitelikli halinde 3 yıldan az olmamak üzere cezalandırma söz konusudur. “Banka hesabının bir başkasına kiralanmasında ise ”dolandırıcılığın nitelikli hallerinden 158. Maddenin “f bendi”nde düzenlenen “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” dolandırıcılık olduğu değerlendirilmektedir. Maalesef “f bendi” kapsamında yani Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle yapılan dolandırılıcılık suçunda, suçun cezasının 4 yıldan az olamayaca ğı, adli para cezasının da elde edilen menfaatin iki katından az olamayacağı kanunda düzenlenmiştir. Ancak eğer ki etkin pişmanlık indiriminden faydalanırsanız, bu kadar ağır bir ceza almayabilirsiniz. Bu sebeple banka hesabını kullandırma nedeniyle dolandırıcılık suçundan yargılanıyorsanız, henüz çok geç olmadan hukuki bir yardım almanız ve gereken adımları doğru zamanda atmanız, sizin lehinize olacaktır. Fakat en son Yargıtay tarafından verilen güncel bir kararda da, hesap sahibinin sorgusuz sualsiz sorumlu tutulamaya cağı ve suç kastının olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini de belirtmek isteriz.

4 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Money Muling yani para kuryesi dolandırıcılığına karışmış olmak, az önce değindiğimiz üzere, hem hapis hem de adli para cezası gibi ağır yaptırımlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Ayrıca dolandırıcılara sağladığınız fayda miktarı kadar para cezasıyla karşılaşabilir ve mağdurların uğradığı zararlardan da siz sorumlu tutulabilirsiniz. Dolandırıcılardan korunmak için kolay para vaatlerine kanma malı, banka hesabınızı başkalarına kullandırmamalı ve şüpheli bir durumda mutlaka bir avukata danışmalısınız. Unutmayın, banka hesabınızı kullandırdığınız her işlemden siz sorumlusunuz. Bilinçsiz ce veya bilerek bu tür bir işleme dahil olursanız, hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Farkındalığınızı artırarak ve hukuki bilgi edinerek bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Sonuç olarak, bir anlık nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kötü niyetli bu kişilere, banka hesabınızı kullandırdığınızda, geri dönüşü olmayan ve büyük hukuki sorumluluklarla karşı karşıya gelebilirsiniz