"Herkes ben yönetim şirketiyim diyemeyecek"

Bakanlık olarak site yönetim hizmeti veren şirketleri sınıflandıracaklarını ifade eden Kurum, "Herkes ‘ben yönetim şirketiyim’ diyemeyecek. Bu firmaları yetkilendireceğiz ve sektörü 7 gün 24 saat esasına dayalı denetim sistemiyle takip edeceğiz" dedi.

Aidat artışlarına sıkı denetim geliyor

Son dönemde artan aidat şikayetlerine de değinen Kurum, vatandaşlardan gelen her şikayetin değerlendirileceği bir yapı kuracaklarını belirtti. "Tüm yönetimleri yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Aidatlarda haksız artış yapanlara yönelik her türlü yaptırımı uygulayacağız. Ama doğru ve şeffaf çalışan yönetimlerin de yanında olacağız" dedi.

Tüm işlemler dijital ortama taşınıyor

Site yönetimlerinin daha etkin ve şeffaf hale gelmesi için dijital altyapı hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Kurum, tüm idari süreçlerin elektronik ortama taşınacağını duyurdu. "Veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendireceğiz. Hizmet hızını artıracak ve vatandaşlarımızın hayır duasını alacak işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

“20 milyon vatandaşımızın yaşamı için mücadele ediyoruz”

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon vatandaşın site yaşamı sürdüğünü vurgulayan Kurum, “Bu, hepimizin ortak sorumluluğudur. Aidatların düşürülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için el birliğiyle çalışmalıyız” dedi.

Yeni düzenlemelerle birlikte site yönetimi sektöründe hizmet standardının yükselmesi, vatandaş memnuniyetinin artması ve ekonomik şeffaflığın sağlanması hedefleniyor. Bakanlık, sektördeki sorunları çözmek adına kararlı bir adım atarak hem yöneticileri hem de site sakinlerini doğrudan kapsayan yeni bir dönemi başlatıyor.