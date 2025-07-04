1996 yılında küçük bir mali müşavirlik ofisi olarak yola çıkan Sistem Global; bugün 650’den fazla uzmanı, Türkiye geneline yayılmış ofis ağı ve Londra, Berlin, Singapur, Brüksel, Dubai gibi küresel merkezlerdeki varlığıyla, danışmanlık sektörünün önde gelen global aktörleri arasında yer alıyor. Vergi, mevzuat, globalleşme, Ar-Ge ve patent alanlarındaki hizmetleriyle 15.000’den fazla şirketin sürdürülebilir büyümesine katkı sunan şirket, bu birikimini “Stratejik İş Ortaklığı Programı” ile yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yeni iş modeliyle Sistem Global; meslek grupları, girişimciler ve vizyoner işletmelerle kuracağı stratejik ortaklıklar sayesinde 5 yıl içinde 100.000’den fazla KOBİ’ye ulaşmayı amaçlıyor.

“Türkiye’nin Geleceği KOBİ’lerle Güçlenecek”

Sistem Global Ortaklarından Ülkü Şengül, TÜİK verilerine dikkat çekerek KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemini vurguladı:

“İşletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, istihdamın yüzde 70,5’ini, üretim değerinin yüzde 41,6’sını karşılıyor. Ancak imalat sanayinde sadece yüzde 0,7’si yüksek teknolojiyle üretim yapabiliyor. Bu tablo, KOBİ’lerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Programımız kapsamında KOBİ’leri; finansmana erişim, ihracat, global pazarlara açılım ve devlet desteklerinden yararlanma gibi birçok alanda destekleyeceğiz.”

“Birleşme ve Ortaklıklarla Katma Değerli Ekosistem”

Sistem Global’in 30 yıllık stratejisini değerlendiren Şengül, ekosisteme vurgu yaptı:

“KOBİ’lere sunduğumuz teknoloji yatırımları, birleşme ve ortaklıklarla güçlü bir yapı kurduk. Bugüne kadar 15.000’den fazla firmanın hayatına dokunduk. Sadece 2024 yılında 4.000’in üzerinde işletmeye hizmet verdik.”

Ayrıca şunları ekledi:

“Danışmanlık know-how’ımızı teknolojiye entegre ederek, Türkiye dışında da KOBİ ağırlıklı pazarlara ulaşabilecek bir sistem oluşturduk. 5 yılda 100.000 KOBİ’ye ulaşmak istiyoruz. Kurduğumuz bu büyüme ekosistemi yalnızca bize değil, ülkemizdeki katma değer üreten tüm işletmelere katkı sağlıyor.”

“Danışmanlık Sektöründe Örnek Model”

Sistem Global Stratejik İş Ortakları Direktörü Serra Yılmaz, modelin yapısını şöyle açıkladı:

“İş ortaklarımız, hizmetlerimizin sahaya taşınmasında aktif rol alıyor. Yerel ilişki güçlerini, Sistem Global’in uzmanlığıyla birleştiriyoruz. Finansmandan ihracat desteğine kadar uçtan uca çözümler sunuyoruz. Bu yapı iş ortaklarımıza yeni gelir fırsatları sağlarken, KOBİ’lere de sürdürülebilir büyüme imkânı tanıyor.”

Modelin klasik iş birliklerinden farkına da dikkat çeken Yılmaz:

“Klasik gelir paylaşımından farklı olarak burada ortak büyüme modeli sunuyoruz. Sadece kendi hizmetlerimiz değil, iş ortaklarımızın sunduğu İK danışmanlığı, dijital dönüşüm, gümrük hizmetleri gibi destekleri de entegre edebiliyoruz.”

“Bölgesel Kalkınmaya Doğrudan Katkı”

Serra Yılmaz, yerel etkileri de şu sözlerle aktardı: