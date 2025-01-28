Facianın ardından halkın tepkisi giderek büyürken, Başbakan Vucevic, düzenlediği basın toplantısında, istifa kararını toplumsal tansiyonu düşürmek amacıyla aldığını açıkladı. Vucevic, "Hükümet en üst düzeyde sorumluluk göstermek zorunda. Toplumdaki tansiyonu daha fazla yükseltmemek için istifa kararı aldım. Herkesi sükunete ve diyaloğa dönmeye çağırıyorum" dedi.

Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric'in de bugün itibarıyla istifa etmesi bekleniyor. Facianın ve ardından gelen protestoların, Sırbistan’daki siyasi ortamı derinden etkileyerek, sorumluların hesap vermesini talep eden halkın baskısını artırdığı ifade ediliyor.