Küresel ölçekte artan belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin farkında olduklarını dile getiren Şimşek, bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ekonomiye etkilerini dikkatle analiz ettiklerini ifade etti. Enflasyonla mücadelede önemli bir aşama olan dezenflasyon sürecine vurgu yapan Bakan, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kararlılıkla yürütülen ekonomi programının bir sonucu olduğunu kaydetti.

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, uyguladığımız bütüncül politikaların etkisini ortaya koyuyor. Bu sürecin istikrarla devam etmesi, ekonomik güvenin yeniden inşası açısından hayati öneme sahip. Programımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz," diyen Şimşek, kamuoyuna ekonomik istikrarın korunacağı mesajını verdi.