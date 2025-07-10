Edinilen bilgilere göre, belediyeye yapılan baskınla birlikte çeşitli evrak ve dijital materyallere de el konuldu. Operasyonun, belediyedeki bazı mali işlemlerle ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak’ın da bulunduğu iddia ediliyor. Yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, operasyonun detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kamuoyunun merakla takip ettiği gelişmeye ilişkin yeni bilgilerin gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.