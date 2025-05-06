Düzce'de uzun yıllardır cep telefonu satışı ve tamiri yapan Ertuğrul Aydoğan, vatandaşların yeni telefonlara olan ilgisinin azaldığını belirterek, "Şu anda sıfır telefon satışlarımız neredeyse durma noktasında. Yeni düzenlemelerle kredi kartına taksit sınırları da daraltıldı. Bu durum tüketiciyi daha çok tamire yöneltti. Tamir işlerimiz yoğun, ikinci el satışlarda da bir hareketlilik var ancak sıfır cihazlara talep oldukça düşük" dedi.

En çok tamir talebinin ekran ve batarya değişimi üzerine olduğunu ifade eden Aydoğan, "Özellikle iPhone modellerine ilgi fazla. Çin ve Kore menşeli cihazlar da rağbet görüyor. Ekran kırılması ve batarya ömrünün dolması en sık karşılaştığımız sorunlar. Batarya değişimleri 600 liradan başlarken, ekran değişimi ise modele göre 1.000 ila 1.500 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Yeni telefon fiyatlarının cep yakmaya başladığını vurgulayan Aydoğan, “Bugün en uygun akıllı telefon 7.500 liradan başlıyor. Üst segmentte ise fiyatlar 150 bin liraya kadar çıkıyor. Bu koşullarda vatandaşlar ekran fiyatı ile yeni bir telefon fiyatını kıyaslayarak, tamiri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Yüksek fiyatlar nedeniyle cep telefonlarını daha uzun süre kullanma eğiliminin arttığı bu dönemde, telefon tamircileri adeta ikinci baharını yaşıyor.