Konyaspor maçı öncesi Kayseri'den ayrılan Otabek Shukurov, Suudi Arabistan takımlarından Al Fayha'ya transfer oldu. Arabistan ekibi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından transferi duyurdu. Kulübün paylaşımında "Welcome Otabek Shukurov with us at Alfayha" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor, Shukurov ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden 400 bin Avro bonservis bedeli elde etti. Shukurov, 2023-2024 sezonunda 12 lig maçına çıkarken 495 dakika oyunda kalmış, bu sezon ise hiç forma giyme şansı bulamamıştı.