Borç Miktarları Dikkat Çekici

Sabah’ın haberine göre, SGK'ya en fazla borcu olan belediyeler ve borç tutarları şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi : 5,7 milyar TL

: 5,7 milyar TL İzmir Büyükşehir Belediyesi : 5,3 milyar TL

: 5,3 milyar TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi : 3,3 milyar TL

: 3,3 milyar TL Adana Büyükşehir Belediyesi : 3 milyar TL

: 3 milyar TL Şişli Belediyesi : 1,8 milyar TL

: 1,8 milyar TL Mersin Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar TL

Toplam borç miktarlarıyla SGK'nın bütçesine ciddi yük oluşturan bu belediyeler, haciz işlemleri kapsamında hem kendi hem de bağlı iştirak şirketlerinin hesaplarındaki paralara bloke konulmasıyla karşı karşıya kaldı.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamalarda, SGK’ya en fazla borcu olan belediyelerin çoğunluğunun CHP’li belediyeler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8,4 milyar TL borcu var. Haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız. Borçlu belediyeler konusunda hiçbir ayrım yapmadan hukuki süreci işleteceğiz."

CHP'den Tepki

Haciz işlemlerine CHP cephesinden yanıt geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin meclis çoğunluğu olmadan hizmet üretmeye çalıştığını, bu nedenle borçlanma olanaklarının sınırlandığını belirtti. Özel, "Vergi ve SGK borçlarını erteleyerek vatandaşın öncelikli ihtiyaçlarına odaklanmayı tercih ettiler" diyerek durumu savundu.

Ne Anlama Geliyor?

SGK’nın alacaklarını tahsil etmek için belediyelere yönelik bu tür önlemleri, yerel yönetimler üzerindeki finansal baskıyı artırabilir. Uzmanlara göre, özellikle yüksek borçlu belediyelerin hizmetlerini sürdürebilmesi için farklı finansman yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor. Hükümetin bu konuda yapıcı bir çözüm sunması gerektiği ifade ediliyor.

Bu gelişme, yaklaşan yerel seçimler öncesi iktidar ve muhalefet arasındaki ekonomik politikaların ve belediyecilik anlayışının tartışma konusu olacağına işaret ediyor.