Bilecik merkezdeki Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar dışında, Bursa'dan gelen Yaşar Can Tekneci adlı satıcı, 16 BMB 624 plakalı ticari aracıyla ceviz satmaya başladı. Zabıta ekipleri, satıcının yanına giderek cevizlerden örnekler aldı. Kırılan cevizlerin yüzde 99'unun boş veya çürük çıkması üzerine, satıcının dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.

Zabıta Amiri Özgür Özmen, yaptığı açıklamada, "Cevizin anavatanı Bilecik'e şehir dışından gelen bir satıcının cevizlerinin boş çıkması bizi şaşırttı. Bir tane dolu ceviz çıksa dişimi kıracağım" dedi.



Olayı gören vatandaşlar, böyle bir sahtekarlıkla karşılaşmadıklarını belirterek, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Satıcının elindeki tüm cevizlere el konulurken, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.



Yapılan incelemelerde, boş ve çürük cevizlerin özel bir makine yardımıyla ayrıldığı ve bu cevizlerin satıcı tarafından yakacak olarak kullanıldığı öğrenildi.



Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, daha önce de "Çin Kestanesi", "Sahte Zeytinyağı", "Kimyasal Atık" ve eksik kilogramlı patates-soğan satışlarına yönelik operasyonlarla Türkiye gündemine oturmuştu. Bu son operasyonla da zabıta ekipleri, vatandaşların güvenini korumaya devam ediyor.