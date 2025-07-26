6 ayda yaklaşık 95 bin kişi sendika üyeliğinden çıktı, toplam sendikalı işçi sayısı 2 milyon 429 bine geriledi. Bu tabloyla birlikte sendikalılık oranı yüzde 14,79’dan yüzde 14,02’ye düştü.

Sanayide İstihdam Kaybı, İnşaat ve Turizmde Artış

Veriler, sanayi sektörlerinde istihdamın azaldığını, buna karşın inşaat ve turizm gibi mevsimsel sektörlerde ise önemli artışlar yaşandığını ortaya koydu. Tekstil ve hazır giyimi kapsayan dokuma işkolunda çalışan sayısı 60 bin 683 kişi azaldı. Otomotiv ve beyaz eşyayı içine alan metal işkolunda 20 bin 182 kişilik istihdam kaybı yaşanırken, taşımacılıkta 12 bin 485, ağaç, kâğıt ve mobilyada 2 bin 843, gazetecilik sektöründe ise 2 bin 72 kişilik düşüş dikkat çekti.

Öte yandan inşaat sektöründe 116 bin 294, konaklama ve turizmde ise 265 bin 850 kişilik artış yaşandı. Bu gelişmeler, genel istihdamda mevsimsel bir yönelimi ve ekonomideki kırılgan toparlanma sürecini de yansıtıyor.

Türk Metal Listenin Zirvesinde

Sendikalı işçi sayısı düşerken, bazı sendikalar üye sayılarını korumayı başardı. TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal Sendikası, 284 bin 541 üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikası unvanını sürdürdü. HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş 263 bin 999 üyeyle ikinci sırada yer alırken, yine aynı konfederasyona bağlı Öz Sağlık-İş 224 bin 289 üyeyle üçüncü sıraya yerleşti.

En Kalabalık İşkolu: Büro Hizmetleri

İşkolu bazında en fazla işçi çalıştıran alan ise yine değişmedi. 4 milyon 526 bin 306 çalışana ulaşan büro işkolu, Türkiye’de işçi yoğunluğunun en fazla olduğu alan olmayı sürdürdü.

Sendikalılıkta Alarm Zilleri

Sendikalı işçi sayısındaki düşüş, uzmanlar tarafından iş güvencesi, örgütlenme baskıları ve işyeri kapanmaları gibi birçok faktörle ilişkilendiriliyor. Sanayi üretimindeki dalgalanma, işten çıkarmalar ve kayıt dışı istihdamın artması gibi nedenler sendikalılığın önündeki en büyük engeller arasında gösteriliyor.