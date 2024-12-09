Ş.B., bir sosyal medya kullanıcısının “Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün” ifadelerini içeren paylaşımını kendi hesabından yeniden yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede büyük tepki çekerken, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kır, yaptığı açıklamada, "Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ş.B. hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılmıştır" dedi.

Tepki Çeken Paylaşımın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Tepki çeken paylaşım, özellikle Lozan Mübadelesi ile Türkiye’ye yerleşen göçmenleri hedef aldığı iddiasıyla eleştirildi. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada ayrımcı söylemlerin tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür paylaşımların suç unsuru taşıyabileceğini ve toplumsal barışa zarar verdiğini vurguluyor.

Sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı, bireylerin ifadelerinde daha dikkatli olmalarını gerektirirken, bu olay, kamu görevlilerinin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyor. Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ş.B. hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ve sonucuna göre işlem yapılacağı bildirildi.