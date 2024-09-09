Tunceli’nin Ovacık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in naaşı, memleketi Tokat’a getirildi. 27 yaşındaki Kızılateş, Tunceli’nin Ovacık ilçesi Kuşluca Karakolu sorumluluk bölgesinde icra edilen görev sırasında, E.Y. yönetimindeki askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşmüştü. Şehidin cenazesi, Tokat Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılandı. Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve il protokolünün yanı sıra Kızılateş’in ailesi katıldı.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında havalimanından cenaze aracına taşındı. Acılı baba Tacettin Kızılateş, oğlunun naaşı karşılanırken, aynı kazada şehit olan ve Zonguldak’a gönderilmek üzere aynı uçakta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu’nun naaşının başına giderek dua etti. Baba Kızılateş, oğlunun arkadaşına hitaben, “Yavrum senin de mekânın cennet olsun. Sen Doğan’ıma kardeşsin. Allah mekânınızı cennet etsin. Cennette de inşallah beraber olursunuz” sözleriyle duygularını dile getirdi. Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in cenazesi, Tokat Ali Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından, Erenler Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verilecek.