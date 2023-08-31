Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, 1996 yılında terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Bülent İlhan’ın ailesini ziyaret etti. Büyükşehir heyetini, şehidin annesi Ayşe İlhan ve babası Mehmet İlhan karşıladı. Gerçekleştirilen ziyarette İra’ya Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ile Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu eşlik etti.

Şehit ailesine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten ve hediyelerini takdim eden Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, “Cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanındayız” dedi.

Ziyaret nedeniyle teşekkür eden İlhan ailesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan şehitleri anma etkinliğinin oldukça anlamlı olduğunu ifade etti. Baba Mehmet İlhan, bu anlamlı çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Şehit ailesine Türk Bayrağı da armağan eden Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, ziyaret sonrasında şehidin kabrinde dua okudu.