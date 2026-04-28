Bu gelişmeyle birlikte, 2024 yılından bu yana Berger’de %49 paya sahip olan Schmitz Cargobull, şirketin %100 sahibi haline gelecektir. Söz konusu işlemin tamamlanması, ilgili rekabet kurumlarından alınacak onaylara tabidir.

Bu karar, 2024 yılından bu yana süregelen iş birliğinin ortaya koyduğu güçlü sinerjiye dayanmaktadır. Berger’in hafif konstrüksiyon alanındaki uzmanlığı ile Schmitz Cargobull’un endüstriyel bilgi birikimi ve Avrupa genelindeki satış ve servis ağı bir araya gelerek etkili bir bütün oluşturmuştur. Bu doğrultuda, tam entegrasyon bir sonraki stratejik adım olarak değerlendirilmiştir.

2025 yılında her iki şirket, Radfeld tesisindeki üretim teknolojilerine ve BERGERecotrail’in yeni Evolution Generation serisinin geliştirilmesine ortak yatırım yapmıştır. Yeni ürün serisi, Berger’in ağırlık optimizasyonuna sahip hafif konstrüksiyon yaklaşımını, Schmitz Cargobull’un modüler ve çok yönlü üstyapı sistemiyle bir araya getirmektedir.

Schmitz Cargobull AG CEO’su Andreas Schmitz şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iş birliği, Berger Fahrzeugtechnik’in ürünlerinin arkasındaki derin teknik bilgi birikimi ve güçlü bağlılığı açıkça ortaya koymuştur. Gerçekleştirilen satın alma ile birlikte, portföyümüzü tamamlayan Berger’in özgün hafif konstrüksiyon uzmanlığını bünyemize katıyoruz. Bu sayede müşterilerimize, tek bir kaynaktan daha kapsamlı ve verimli taşıma çözümleri sunuyoruz."

Berger Fahrzeugtechnik’in ana hissedarı Gerhard Berger şu ifadelerde bulundu:

“Schmitz Cargobull’a devredilmemiz ve entegre olmamız, teknolojilerimizi daha hızlı geliştirmek ve Avrupa genelinde daha fazla müşteriye ulaşmak için ideal bir zemin sunmaktadır. Hafif konstrüksiyon alanındaki uzmanlığımızın, Schmitz Cargobull’un endüstriyel gücü ve geniş ağıyla birleşmesi, sürdürülebilir büyüme için sağlam bir temel oluşturmaktadır.”

Güçlü bir endüstriyel ortakla sürdürülebilir büyüme

Entegrasyon sürecinin amacı, Berger Fahrzeugtechnik’in hafif konstrüksiyon alanındaki uzmanlığını güvence altına almak ve daha da geliştirmektir. Schmitz Cargobull, bu doğrultuda gerekli organizasyonel yapıyı ve uygun çerçeve koşullarını sunmaktadır.

Müşteriler için katma değer

Bu gelişme, müşteriler açısından tek bir kaynaktan sunulan treyler ürün yelpazesinin genişlemesi anlamına gelmektedir. Berger’in hafif konstrüksiyon çözümleri de bu kapsamda portföye dahil edilirken, Schmitz Cargobull’un Avrupa genelindeki satış, servis ve yedek parça ağıyla desteklenmektedir. Mevcut ürünler, iş ortaklıkları ve hizmetler ise değişmeden devam edecektir.

(Soldan sağa): Berger Fahrzeugtechnik ana hissedarı Gerhard Berger ve Schmitz Cargobull AG CEO’su Andreas Schmitz