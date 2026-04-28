Testler sonucunda TIGGO9’un kompozit çarpışma koşullarında kritik güvenlik sistemlerinin etkinliğini koruduğunu ve stabil, güvenilir bir genel koruma sağladığını ortaya çıktı. Araçta yüksek rijitlikte bir gövde yapısı bulunurken, yüksek dayanımlı çelik oranı yüzde 85, sıcak şekillendirilmiş çelik oranı ise yüzde 21 seviyesinde tutularak yolcu kabininin kritik bölgelerinde daha güçlü koruma sağlanıyor.

Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery, güvenlik alanında yeni bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu kapsamda marka, 2026 Uluslararası İş Zirvesi’nde, TIGGO9 modelinin üç araçlı kompozit çarpışma testini Chery Çarpışma Güvenliği Laboratuvarı’nda kamuya açık şekilde gerçekleştirdi. Bayi temsilcileri, uluslararası medya, yurtdışı kullanıcı temsilcileri ve dünyanın dört bir yanından davetliler test sürecinin tamamını yerinde gözlemledi. Gerçek hayattaki yüksek riskli trafik senaryoları baz alınarak tasarlanan bu doğrulama çalışması, daha karmaşık bir kompozit çarpışma düzeniyle TIGGO ailesinin amiral gemisi SUV modeli TIGGO9’un genel güvenlik performansını değerlendirdi ve Chery’nin güvenlik felsefesini bir kez daha ortaya koydu: Güvenlik. Aile İçin.

TIGGO9 stabil, güvenilir bir genel koruma sağladı!

Standart tek darbe testlerinden farklı olarak bu doğrulama, gerçek trafikte karşılaşılan yüksek riskli çok araçlı kazalara odaklandı ve aynı anda önden ve arkadan alınan darbelerin oluşturduğu sürekli yüklenme koşullarını simüle etti. Bu tür senaryolar, otoyollardaki zincirleme kazalarda ve kavşaklarda beklerken aracın hem önden hem arkadan darbe alması durumlarında sıkça görülüyor. Bu üç araçlı kompozit çarpışma testinde TIGGO9 ana test aracı olarak kullanıldı; bir TIGGO7 tarafından 50 km/s hızla önden çarpılırken aynı anda başka bir araç tarafından 40 km/s hızla arkadan çarpıldı. Bu iki yönlü birleşik yükler ve sürekli darbe koşulları altında, aracın yapısal bütünlüğü, pasif güvenlik sistemlerinin koordinasyonu ve çarpışma sonrası acil durum tepkileri, geleneksel tek darbe senaryolarına kıyasla çok daha yüksek gereksinimlere tabi tutuldu. Testin ardından sonuçlar sahada açıklandı. Sonuçlara göre TIGGO9’un yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korudu; A, B, C ve D sütunlarında belirgin bir deformasyon oluşmadı ve yeterli yaşam alanı muhafaza edildi. Ön hava yastıkları, yan hava yastıkları ve perde hava yastıkları doğru şekilde açıldı. Ön gergili emniyet kemerleri etkin şekilde çalıştı. Dört kapının tamamı otomatik olarak kilit açtı ve normal şekilde açılabildi, böylece çarpışma sonrası acil durum gereksinimleri karşılandı. Yakıt sızıntısı meydana gelmedi ve dörtlü flaşörler beklendiği gibi çalıştı. Kamuya açıklanan bu sonuçlar, TIGGO9’un kompozit çarpışma koşullarında kritik güvenlik sistemlerinin etkinliğini koruduğunu ve stabil, güvenilir bir genel koruma sağladığını ortaya koydu.

Kritik bölgelerde daha güçlü koruma!

Bu performans, TIGGO9’un sistematik araç güvenliği tasarımına dayanıyor. Araçta yüksek rijitlikte bir gövde yapısı bulunurken, yüksek dayanımlı çelik oranı yüzde 85, sıcak şekillendirilmiş çelik oranı ise yüzde 21 seviyesinde tutularak yolcu kabininin kritik bölgelerinde daha güçlü koruma sağlanıyor. Optimize edilmiş yük aktarım yolu sayesinde TIGGO9, çarpışma anında darbe enerjisini daha etkili şekilde dağıtıp absorbe edebilmekte ve kabin deformasyonu riskini azaltıyor. Aynı zamanda 10 hava yastığından oluşan sistem, ön gergili ve yük sınırlayıcı emniyet kemerleri, çarpışma sonrası otomatik kapı kilidi açma ve dörtlü flaşör fonksiyonları; çarpışma öncesi, anı ve sonrasını kapsayan bütüncül bir güvenlik koruma sistemi oluşturuyor. Bu kamuya açık doğrulama yalnızca bir güvenlik testi değil, aynı zamanda küresel pazar için şeffaf bir gösterim niteliği taşıyor. Farklı ülke ve bölgelerden bayi, medya ve kullanıcı temsilcileri test sürecinin tamamını yerinde gözlemleyerek, açık şekilde sunulan test koşulları, prosedürleri ve sonuçları üzerinden TIGGO9’un gerçek risk senaryolarındaki güvenlik performansını doğrudan deneyimliyor. Chery açısından bu çalışma, yalnızca ürünün güvenlik kapasitesinin bir doğrulaması değil, aynı zamanda dünya genelindeki ailelere yönelik uzun vadeli güvenlik taahhüdünü güçlendiren önemli bir adım oldu.

Geleneksel test sınırlarını aşıyor!

Chery’nin uzun süredir yüksek standartlı küresel güvenlik ekosistemini geliştirmeye odaklandığını söyleyen Chery Marka Genel Müdür Yardımcısı Gavin Liang, “Güçlü mühendislik altyapısı sayesinde, geniş model yelpazesi Euro NCAP, ANCAP ve ASEAN NCAP gibi prestijli kuruluşlardan art arda 5 yıldızlı güvenlik dereceleri elde etti. Giderek güçlenen bu ‘Küresel 5 Yıldız’ itibarı, 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Asya’nın önde gelen, OEM’e özel çarpışma güvenliği laboratuvarına dayanıyor. Sekiz profesyonel çarpışma pisti ve çok yönlü esnek test kabiliyetleri sayesinde laboratuvar, karmaşık gerçek dünya kaza senaryolarını hassas şekilde simüle edebiliyor. CNAS, VCA ve TÜV gibi uluslararası otoriteler tarafından akredite edilmiş 200’den fazla profesyonel test yetkinliği ile Chery, küresel güvenlik regülasyonlarına tam uyum sağlıyor. Standart gerekliliklerin ötesine geçen Chery, tam senaryo doğrulama yaklaşımıyla geleneksel test sınırlarını aşarak, dünya çapındaki kullanıcılar için sağlam bir güvenlik kalkanı oluşturuyor” dedi.

For Family felsefesi tüm ürünlere yansıtılacak!

Parametre bazlı güvenlikten senaryo bazlı güvenliğe, laboratuvar standartlarından gerçek trafik koşullarına uzanan bu TIGGO9 doğrulaması, yalnızca karmaşık risk senaryolarındaki genel güvenlik gücünü ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Chery’nin dünya genelinde aile yolculuğu güvenliğine olan uzun vadeli bağlılığını da yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde güvenlik teknolojilerini ve doğrulama sistemlerini daha da ileri seviyelere taşımaya devam etmeye hedefleyen Chery, “For Family” felsefesini her ürüne ve her pazara yansıtarak dünya genelindeki ailelere daha güvenilir mobilite çözümleri sunmayı sürdürecek.

Yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıtacak!

Chery, küresel stratejisini ileri taşımaya devam ederken, grup Nisan 2026’da düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı ve Chery Uluslararası İş Zirvesi’nde merkez sahnede yer alarak en yeni teknolojik başarılarını ve geleceğe yönelik ürün yol haritasını sergiliyor. Chery’nin küresel ekosisteminin önemli bir parçası olan OMODA & JAECOO, hızlanan gelişim sürecinde yeni bir aşamaya girerken, ürün gamını sürekli olarak zenginleştiriyor ve küresel pazardaki varlığını güçlendiriyor. Aynı zamanda Chery, AiMOGA ile inovasyon sınırlarını genişleterek akıllı teknolojileri gerçek yaşam uygulamalarıyla buluşturuyor ve geleceğin mobilite ekosistemine dair yeni olasılıkları ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, Chery’nin daha çeşitlendirilmiş, teknoloji odaklı ve küresel ölçekte entegre bir mobilite dünyası inşa etme kararlılığını ortaya koyarken, sürdürülebilir küresel büyüme vizyonunu da pekiştiriyor.