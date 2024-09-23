Schafer Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aslan Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a konuştu. Aslan, markanın sektörde geldiği noktayı hedeflerini anlattı.

Schafer, 4 gün süren fuarda, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan özel içten kilit ve 6 emniyet sistemine sahip Insafe Düdüklü Tencereyi ilk defa sergiledi. Schafer Home ürünlerinin de yer aldığı fuarda, züccaciye, pişirme grubu, mutfak yardımcıları, yemek ve kahvaltı takımları, çatal kaşık bıçak takımları, küçük ev aletleri kategorilerinde bulunan binlerce ürün sergilendi.

5 ayrı ana kategoride binlerce çeşit ürünle hizmet veren bir marka haline gelerek faaliyetlerini sürdüren Schafer, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ürünleriyle dikkat çekiyor. Schafer, TÜYAP’ta gerçekleştirilecek olan Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 2024’te en yeni ürünleriyle yerini aldı. Fuar, 150'den fazla ülkeden katılım ile 1.500 marka ve 45 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi. Schafer, 34. kez düzenlenen Zuchex 2024 fuarında 700 m2’lik standında, pişirme grubu, mutfak yardımcıları, yemek ve kahvaltı takımları, çatal kaşık bıçak takımları, küçük ev aletleri ve ev tekstili kategorilerinde bulunan yenilikçi ürünlerini sergiledi.

Özel kilit sistemli düdüklü tencere dünyada ve Türkiye’de ilk!

Sektörde inovatif ürünleri ve kendine özgü tasarımlarıyla öne çıkan Schafer, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Insafe Düdüklü Tencereyi ilk defa Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda görücüye çıkardı. Insafe Düdüklü Tencere, 6 farklı emniyet sistemi ve içten kilit sistemi ile güvenli kullanım imkânı sağlıyor. 18/10 paslanmaz çelik malzemesiyle, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olan Insafe Düdüklü Tencere indüksiyon ve kapsül taban özelliği sayesinde ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak yemeklerin besin değerlerini koruyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Ürün modern tasarımıyla mutfaklara şıklık katıyor.

Fuarda yer alan Glamor Yemek Takımı ise sofraların aranan formu kare yemek takımlarına farklı bir dokunuş katarak sofraları modernize ediyor. İncelik ve hafiflik gözetilerek hazırlanan kare formdaki tabakların iç yüzeyine konumlandırılan yükseklik, tutma kolaylığı da sağlayarak fonksiyonelliği temsil ediyor. Zamansız bir tasarım anlayışıyla sofralara armağan edilen Glamor Yemek Takımı; 12 adet 26 cm servis tabağı, 12 adet 22 cm yemek tabağı, 12 adet 20 cm pasta tabağı, 12 adet 15 cm çorba kasesi, birer 25 ve 35 cm kayık tabak, 2 adet 22 cm kayık tabak, 2’şer adet tuzluk, biberlik ve kürdanlık, 1 adet de çorba tenceresi ve kapağı bulunuyor.

Bir diğer fuar yeniliği olan Schafer’ın mutfakta ihtiyaç duyulacak tüm ürünleri bir araya getiren döküm gövdeye sahip Neocast Dijital Döküm Stand Mikser ürünü ise sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Hız artırma butonu ile hızlı ve etkili karıştırma sağlayan Neocast Dijital Döküm Stand Mikser, 10 kademeli hız kontrolü, hız ve çalışma süresini gösteren dijital göstergesi ile mutfakta pratikliği seven tüketicilerin favorisi. Özel ayakları sayesinde çalışırken kaymayan ve sıçramaya karşı şeffaf bir koruma kapağına sahip olan ürün çalışır durumda iken malzeme eklenebiliyor. 6L paslanmaz çelik çalışma kasesi olan, 1800 W çalışma gücüne sahip ürünle, yoğun kıvamlardaki hamurlar bile çok kısa sürede homojen hale geliyor. Çelik karıştırma kasesi ve 3 farklı aparatı olan Neocast Dijital Döküm Stand Mikser; ekmek, çörek, pide vb. ağır hamur karışımları için yoğurma aparatı, kek gibi hafif karışımlar için çırpma aparatı ve pankek gibi daha hafif karışımlar için karıştırma aparatına sahip.

Kalite ve estetiği bir arada sunan Schafer Home, yeni Premium Comfort Nevresim Takımını sonbaharı yansıtan renk ve desenleri ile tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kadife ve pamuk kumaşının sağladığı üstün kaliteli, yumuşak dokuya sahip yeni Premium Comfort Nevresim Takımı, bir yüzünün fitilli kadife diğer yüzünün ise pamuklu kumaş olması sayesinde yatak örtüsü ve nevresim takımı olarak farklı ihtiyaçları karşılıyor. Yatak odasında sadeliği seven tüketicilere hitap eden Premium Comfort Nevresim Takımı’nın içinde ise 200x220 cm ölçülerinde nevresim, 240x260 cm ölçülerinde çarşaf ve 4’er adet 50x70 ölçülerinde yastık kılıfı yer alıyor. Sıcak tonlardaki renkleri ve sade desenleri ile yatak odalarına zarafet katan Premium Comfort Nevresim Takımı, kesintisiz ve kaliteli bir uyku isteyen tüketicilerin tercihi oluyor.