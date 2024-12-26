Teslimat törenine, Alp Lojistik adına Güngör Akkaya ve Hasan Akkaya, UCR Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uçar, UCR Otomotiv Genel Müdürü Ertuğrul Emre Uçar, Scania Bölge Satış Yöneticisi Tayfun Yılmaz, UCR Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ali Çalımlı ve UCR Otomotiv Scania Satış Müdürü Ünal Altun katıldı.

Törende açıklama yapan Alp Lojistik yetkilileri bu teslimatın Scania ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin önemli bir adımı olduğunu belirterek “2025 yılı planlarımız kapsamında, araç alımlarımızda yine Scania’yı tercih etmeyi düşünüyoruz. Gelecek yılın ilk aşamasında filomuza 40 adet daha Scania aracı eklemeyi hedefliyoruz. Scania araçlarımızın sağladığı yakıt tasarrufu, dayanıklılık ve sürüş konforu, operasyonlarımızda verimliliği artırmamızda önemli bir rol oynadı. Ayrıca, araçların sunduğu yüksek performans ve düşük işletme maliyetleri, bu kararımızı almamızda belirleyici faktörler oldu. Scania ile devam ederek hem filomuzu güçlendirmeyi hem de müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz” şeklinde değerlendirdiler.

2011 yılından önce Cemaloğlu Gıda olarak faaliyetlerine başlayan, 2011 yılında ise Alp Lojistik ile lojistik sektöründe öne çıkan firma hem yurt içi hem de yurt dışında içecek ve gıda taşımacılığı alanında uzmanlaşarak önemli bir pazar payına sahip olmuştur.