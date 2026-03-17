Ortadoğu’da tırmanan gerilim, Türkiye’nin yaklaşık 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğu Körfez hattında lojistik dengeleri yeniden şekillendiriyor. Bölgedeki liman ve havalimanlarında yaşanan aksamalar yüklerin rotasını karayoluna çevirirken, Türkiye’nin önde gelen taşımacılık şirketlerinden Eyüp Lojistik geliştirdiği alternatif çözümlerle ihracatçıyı destekliyor.

Türkiye’nin toplam ihracatında yaklaşık yüzde 11 paya sahip olan Ortadoğu pazarı için kritik bir döneme girildiğini belirten Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Türkiye’nin coğrafi avantajını teknolojik ve operasyonel hızla birleştirdiklerini vurguladı. Bartık, “Türkiye üzerinden gerçekleşen transit taşımacılıkta ciddi bir talep artışı görüyoruz. Biz de Gaziantep’teki depolarımızdan yönettiğimiz operasyonlarla Avrupa’dan ve Anadolu’nun farklı şehirlerinden aldığımız yükleri Dubai, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerine güvenle ulaştırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yük Taksi modeli ile hızlı ve esnek çözüm

Eyüp Lojistik’in minivan araçlarla gerçekleştirdiği “Yük Taksi” modeli, özellikle hızlı teslimat gerektiren parsiyel yüklerde ihracatçıya önemli avantaj sağlıyor. Gaziantep merkezli operasyon altyapısının gücüne değinen Bartık, şu bilgileri paylaştı: “100 kilogramdan 1.300 kilograma kadar olan yükleri yeni nesil minivan araç filomuzla ekspres şekilde taşıyoruz. Standart TIR taşımacılığına kıyasla çok daha esnek hareket ederek sınır kapılarındaki bekleme sürelerini minimize ediyoruz. Akşam müşterimizin kapısından aldığımız yükü sabah bölge ülkelerindeki teslimat noktasına ulaştırabilecek kabiliyete sahibiz.”

Sadece ihracat değil, Ortadoğu’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ithalat operasyonlarını da yönettiklerini belirten Bartık, gıda, tekstil, otomotiv, makine, kimyevi maddeler ve endüstriyel ürünler gibi pek çok stratejik sektöre hizmet verdiklerini ifade etti. Bartık, Eyüp Lojistik olarak geliştirdikleri yeni operasyon modelleri ve güçlenen lojistik ağıyla Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünü desteklemeye ve bölgedeki tedarik zinciri dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.