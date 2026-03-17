Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilen programa lojistik alanından 45 öğrenci katıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler hem kaynaşma fırsatı buldu hem de mesleki hedefleri üzerine sohbet ederek deneyim paylaşımında bulundu.

Etkinlik, mesleki eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyarken, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli bir buluşma olarak değerlendirildi. Birlikte geçirilen bu anlamlı akşam, öğrencilerin dostluklarını pekiştirdiği ve güzel anılar biriktirdiği özel bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.

Programın düzenlenmesine öncülük eden İstanbul İl M.E.M. Lojistik Zümre Başkanı Seçkin YAZICI, öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu öğrencilerle birlikte yaşamanın önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen iftar programı, öğrencilerin mesleki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak takdir topladı.