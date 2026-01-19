Elektrikli ulaşımın bugünü ve yarınının kapsamlı biçimde değerlendirildiği Dünyamızı Şarj Edelim Zirvesi’nde, ekosistemin dönüşümünü şekillendiren başlıklar uzman isimler tarafından ele alındı. Zirvede, Halkbank’ın elektrikli araç şarj ekosistemine yönelik geliştirdiği Paraf Şarj ödeme sisteminin, sektörün gelişimine sağladığı katkılar öne çıktı. Tek adımda ödeme kolaylığı sağlayan ve yeni nesil POS cihazlarıyla birlikte çalışan Paraf Şarj’ın elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıcı ve teşvik edici hale getireceği vurgulandı.

Elektrikli araç ve şarj sistemindeki dönüşüm

Ülkemizin elektrikli araç ekosistemindeki dönüşümüne yer verilen zirvede, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 350 bin olan elektrikli araç sayısının 2030 yılında yaklaşık 1,7 milyonaulaşmasının beklendiği, bu büyümeye paralel olarak şarj soketi sayısının da 150 biniaşacağı ifade edildi. Zirvede ayrıca elektrikli otomobil şarj sisteminin gelişiminde bankacılık sektörünün rolü üzerinde durulurken, Halkbank’ın sunduğu bütünleşik finansal çözümlerin ve Paraf Şarj gibi yenilikçi ödeme sistemlerinin hem altyapı yatırımlarını teşvik ettiği hem de kullanıcılar için güvenli ve kesintisiz bir şarj deneyimi inşa ettiği belirtildi.

Enerji dönüşümünü ve kalkınma hedeflerini finanse etmek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “2026 yılında elektrikli dönüşümün hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada bankacılık sektörünün rolü kritik bir boyut kazanmaktadır. Bir ülkede elektrikli mobiliteyi mümkün kılan unsur, yalnızca araç çeşitliliği değil; o araçların ülkenin her noktasında güvenli ve erişilebilir biçimde şarj edilebilmesidir. Bu da şarj altyapısının bir yatırım alanı olarak ele alınmasını ve uzun vadeli finansmanla desteklenmesini gerektirir. Elektrikli araçlar aynı zamanda bir enerji dönüşüm aracıdır. Artan şarj ihtiyacı, elektrik talebini ve dolayısıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını tetikler. Bu bağlamda elektrikli mobilite, iklim politikaları, cari denge ve enerji güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir. Bankacılık sektörü de bu zincirin tam merkezinde yer alarak, Ülkemizin enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini finanse etmektedir” dedi.

Şarj altyapısına kesintisiz destek

Zirvenin ilk bölümünde; elektrikli araç şarj ekosisteminin finansal boyutu, enerji altyapılarıyla entegrasyonu, koordineli elektrik güç sistemleri, kablosuz ve yenilikçi şarj teknolojileri ile afet durumlarında elektrikli ulaşım sistemlerinin oynadığı rol ele alındı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde elektrikli araçların şarj altyapısında öne çıkacak teknolojik yenilikler ve küresel eğilimler değerlendirildi.

İkinci bölümde ise yenilikçi enerji çözümlerinde üniversite- sektör iş birlikleri, çevre dostu finansal ürünlerin dönüşümü, elektrikli araç ekosisteminde maliye politikaları ve regülasyonlar gündeme geldi. Zirvede, elektrikli mobilitenin sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve ekonomik politika eksenindeki etkileri çok boyutlu bir perspektifle ele alındı.

Moderatörlüğünü Uzman Dr. Sinan İbiş’in yaptığı zirvede; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas’ın yanı sıra birçok akademisyen ve sektör temsilcileri katıldı.